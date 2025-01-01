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BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES



BUMBLEFOOT в недавнем интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, каково ему было работать с Axl'ом над альбомом GUNS N' ROSES:



«Это было нечто! Мы проводили трехмесячные гастроли, а потом в промежутках между ними, в 2006-2007 годах, мы отправлялись в Electric Lady на Манхэттене или в другие заведения в районе Лос-Анджелеса, и я был с Карамом [Костанзо], который занимался продюсированием. Я приносил кучу гитар, у нас были усилители, и мы просто экспериментировали. Я накладывал, боже, около 100 слоев различных вариантов для песен, которые были очень близки к завершению. И ты хочешь придумать что-то, что будет иметь ценность для песни, но не будет противоречить тому, что уже есть.



Поэтому мы пробовали разные варианты для каждой песни, например, 14 часов в день одну песню, может быть, мы доберемся до второй. Где я пробовал что-то блюзовое, что-то более грубое и агрессивное, что-то более техничное, что-то с wah, что-то просто чистое, что-то вычурное, что-то однонотное, что-то мелодичное.



А потом с Axl'ом они решали, что сработает, что нет, что должно быть там, что должно выделяться, что должно быть на заднем плане. И они делали то, что делают продюсеры. Они делали то, что, по их мнению, было лучше для песен. И они соединяли разные элементы».





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