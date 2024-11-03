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*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
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Guns N' Roses

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Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»



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Duff McKagan в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что GUNS N' ROSES работают над новым материалом:

«Определенно у нас есть желание и планы на новую музыку. Без сомнения!»

Что касается того, что группа не играла живьем с ноября 2023, Duff ответил:

«Вы можете отправиться в тур, и у вас могут быть взлёты и падения. А у нас их никогда нет. Когда мы продлили прошлогодний тур — после долгих гастролей продлили его ещё на четыре недели — это может разрушить группу. Я видел, как это происходит. Гастроли длятся слишком долго. Слишком затянуто.

И все начинают срываться друг на друге, на команде и на всём остальном. Но с нашей группой и с нашей командой такого не случается. Так что мы закончили на самом ярком событии — масштабном концерте в Мехико. А перед этим мы отыграли два вечера в Hollywood Bowl. Это было очень необычно. В Hollywood Bowl нас разогревали THE BLACK KEYS — очень крутое шоу, совсем другое. Так что мы завершили тур и подумали: "Давайте не будем заканчивать. Давайте вернёмся к этому процессу вновь поскорее". Но мне нужно было отдохнуть — я должен был дать отдых своему телу. Я провёл много часов на сцене. Было много переездов. И в моем возрасте я уже должен прислушиваться к своему телу. Я должен прислушиваться. Так что мне нужно было отдохнуть. Я думаю, нам всем нужно отдыхать. Slash, правда, обычно отправляется в тур через четыре недели с одним из своих проектов и начинает всё заново. А я думаю: "Ладно, чувак. Желаю удачи. Лично я поеду на Гавайи, чувак"».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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3 ноя 2024
olly71
будет или нет у вас новый альбом в этой группе решает только один человек и это не Duff McKagan . а тот парень практически никогда не даёт интервью.
Like!1
3 ноя 2024
R
Rutger
С каких это пор желание и планы означают работу

просмотров: 253

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