3 дек 2018



Фильм о MÖTLEY CRÜE выйдет весной



Фильм по биографии MÖTLEY CRÜE, "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", будет представлен двадцать второго марта. Об этом сообщил вокалист коллектива второго декабря:



«Вау, только что из офиса Netflix! Только что посмотрел "The Dirt"! Охренеть как охренненно! С нетерпением жду дату релиза! Двадцать второго марта! Йо!!!»

















