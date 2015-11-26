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Mötley Crüe

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19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов

17 янв 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»

11 янв 2020 : 		 TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD

8 янв 2020 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

20 дек 2019 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON: 7 новых дат

19 дек 2019 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Кто-то из ребят занимается с тренером, кто-то — с диетологом»

18 дек 2019 : 		 Продажи на тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT ставят рекорды
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Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON



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MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS определились с новыми датами "The Stadium Tour":

June 19 - Nashville, Tennessee @ Nissan Stadium

June 21 - Cincinnati, Ohio @ Great American Ballpark

June 24 - Charlotte, North Carolina @ Bank of America Stadium

June 26 - Miami, Florida @ Hard Rock Stadium

June 27 - Orlando, Florida @ Camping World Stadium

July 03 - Cleveland, Ohio @ FirstEnergy Field

July 06 - St. Louis, Missouri @ Busch Stadium

July 08 - Minneapolis, Minnesota @ U.S. Bank Stadium

July 10 - Detroit, Michigan @ Comerica Park

July 13 - Philadelphia, Pennsylvania @ Citizens Bank Park

July 15 Flushing, New York @ Citi Field

July 17 - Boston, Massachusetts @ Fenway Park

July 18 - Boston, Massachusetts @ Fenway Park

July 20 - Hershey, Pennsylvania @ Hersheypark Stadium

July 22 - Pittsburgh, Pennsylvania @ PNC Park

August 07 - Jacksonville, Florida @ TIAA Bank Field

August 09 - Washington, DC @ Nationals Park

August 12 - Buffalo, New York @ New Era Field

August 15 - Atlanta, Georgia @ SunTrust Park

August 17 - Houston, Texas @ Minute Maid Park

August 20 - San Antonio, Texas @ Alamodome

August 22 - Arlington, Texas @ Globe Life Field

August 24 - Kansas City, Missouri @ Kauffman Stadium

August 28 - Milwaukee, Wisconsin @ Miller Park

August 29 - Chicago, Illinois @ Wrigley Field

September 03 - Phoenix, Arizona @ State Farm Stadium

September 04 - Los Angeles, California @ SoFi Stadium

September 07 - Seattle, Washington @ T-Mobile Park

September 10 - San Francisco, California @ Oracle Park

September 12 - San Diego, CA @ Petco Park

MГ–TLEY CRГњE, DEF LEPPARD And POISON Announce 2021 Dates For




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