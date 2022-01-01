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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a



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Nikki Sixx в рамках недавнего интервью подробнее остановился на полемике с Eddie Vedder'ом:

«Я не пытаюсь быть тем парнем, который написал [песню CRÜE] "Bastard" [с альбома 1983 года "Shout At The Devil"], потому что я другой человек, не тот, кто написал "Bastard". Я написал эту песню о человеке, который нас обокрал. Но я именно такой парень, которого если на$$$т, то я н$$$у тебя в ответ. Вот о чем эта песня. Вы нападаете на мою группу, я нападаю на вашу группу. Вы пытаетесь навредить моей семье, которая является моей группой; я попытаюсь навредить вам. Это не то, чем можно гордиться. [Смеется]».

Когда его спросили конкретно о критике PEARL JAM и о том, почему он посчитал нужным ответить на комментарии Vedder'а, Nikki сказал:

«Я помню, как пришел на MTV с [копией] "Nevermind" еще до того, как он вышел, NIRVANA. Я и Tommy [Lee, барабанщик CRÜE] были там. Мы говорили: "Эй, ребята, вы должны заценить эту группу. Вы должны узнать об этой группе". И это были группы, которые подступали. Помню, у меня была кассета — наверное это были демо-записи; хотя возможно, это были не демо-записи, а какие-то ранние записи RAGE AGAINST THE MACHINE, и я помню, как рассказывал всем об этом.

Мы никогда не боялись принимать меняющуюся музыку, потому что в этом вся идея музыки. Если вы послушаете "Too Fast For Love", а потом "The Dirt", то подумаете: "Ну, это та же группа, но она выросла". Так что у нас никогда не было проблем с чем-то подобным.

Единственное, что я могу сказать: если вы хотите поиздеваться над моей группой, я, вероятно, скажу что-нибудь в ответ. Но я не понимаю, почему этот парень вообще заговорил о нас? Он ведь такой успешный человек.

Слушайте, давайте посмотрим правде в глаза: парень летает на частных самолетах; он живет в особняке в закрытом районе; он продает стадионы; а потом он одевается в дешевом магазине и пытается притвориться каким-то парнем из 90-х. Не надо наезжать на мою группу, чувак. Ну, я то по крайней мере честен».

NIKKI SIXX On His War Of Words With EDDIE VEDDER:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
8 мар 2022, 12:48
Сикс, видать ахуел от внимания в свою сторону, поняв что Pearl Jam то посолиднее и весомее будет. И решил сдать назад.
8 мар 2022, 16:50
""""""а потом он одевается в дешевом магазине"""""""

Может потому что ему, в принципе, плевать на дорогие брэнды, на которые ты Никки надрачиваешь и он одевается как ему удобно?


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