15 апр 2023



Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»



Nikki Sixx подтвердил, что MÖTLEY CRÜE работают над новым материалом:



«Мы сочиняем. Творческий процесс написания песен всегда был пульсом нашей группы. Мы собираемся на следующей неделе отправиться в крупную студию, записать несколько песен с листа и посмотреть, что из этого выйдет. На данный момент у нас нет определенного плана. Просто позволим песням вести нас».

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We are writing.The creative process of songwriting has always been the heartbeat of our band. WeвЂ™re gonna go in the big studio next week and record a few off the floor and see where it goes. We donвЂ™t have a definitive plan at this point.Just letting the songs guide us.













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