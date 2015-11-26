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Mötley Crüe

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12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE
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NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»



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В рамках программы "Trunk Nation L.A. Invasion" Nikki Sixx ответил на вопрос о том, правда ли GUNS N' ROSES как-то хотели записать кавер-версию MÖTLEY CRÜE "Stick To Your Guns".

«После того как мы взяли их в турне, и они только выпустили "Welcome To The Jungle" или это был "Sweet Child O' Mine", я помню, как мы пришли в Rainbow [в Западном Голливуде], и я увидел там Axl'a [Rose'a, вокалиста GN'R]. Он подскочил ко мне и сказал: "Привет" и "Спасибо за тур". Спасибо за тур, потому что теперь MTV будет крутить "Sweet Child O' Mine". Это действительно дало им шанс. И я был очень рад за этих ребят. А потом он сказал мне, что ему всегда нравилась "Stick To Your Guns", и он думал о том, чтобы записать её с GN'R. Это очень круто слышать, что те парни думали, что это круто. Так что у этой песни есть своя маленькая жизнь!»

NIKKI SIXX Says GUNS N








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