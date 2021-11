сегодня



NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»



В рамках программы "Trunk Nation L.A. Invasion" Nikki Sixx ответил на вопрос о том, правда ли GUNS N' ROSES как-то хотели записать кавер-версию MÖTLEY CRÜE "Stick To Your Guns".



«После того как мы взяли их в турне, и они только выпустили "Welcome To The Jungle" или это был "Sweet Child O' Mine", я помню, как мы пришли в Rainbow [в Западном Голливуде], и я увидел там Axl'a [Rose'a, вокалиста GN'R]. Он подскочил ко мне и сказал: "Привет" и "Спасибо за тур". Спасибо за тур, потому что теперь MTV будет крутить "Sweet Child O' Mine". Это действительно дало им шанс. И я был очень рад за этих ребят. А потом он сказал мне, что ему всегда нравилась "Stick To Your Guns", и он думал о том, чтобы записать её с GN'R. Это очень круто слышать, что те парни думали, что это круто. Так что у этой песни есть своя маленькая жизнь!»



















