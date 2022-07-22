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MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу



По данным Pollstar, среднее количество билетов, проданных на "The Stadium Tour" приближается к 37 тысячам и составляет 36 934. Средние сборы с шоу составляют почти 5 миллионов — 4,94 миллиона долларов.







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