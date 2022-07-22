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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Mötley Crüe

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26 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу

8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра

4 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах

30 июн 2022 : 		 TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE

27 июн 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о туре

20 июн 2022 : 		 TOMMY LEE смог три песни

20 июн 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла

17 июн 2022 : 		 TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE

6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

16 май 2022 : 		 Переиздания MÖTLEY CRÜE выйдут летом

12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 май 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе

2 май 2022 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года

1 май 2022 : 		 JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE

25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

15 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе

8 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a

16 фев 2022 : 		 Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

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MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу



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По данным Pollstar, среднее количество билетов, проданных на "The Stadium Tour" приближается к 37 тысячам и составляет 36 934. Средние сборы с шоу составляют почти 5 миллионов — 4,94 миллиона долларов.




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