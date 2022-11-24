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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 11
*Новое видео STRATOVARIUS 11
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 10
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Mötley Crüe

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24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE

23 окт 2022 : 		 JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?

23 окт 2022 : 		 Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE

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23 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

22 сен 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»

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14 сен 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год

4 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

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21 авг 2022 : 		 Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE

20 авг 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

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26 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продают по 37 000 билетов на шоу

8 июл 2022 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE не может без суфлёра

4 июл 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах

30 июн 2022 : 		 TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE

27 июн 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE о туре
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MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет



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MÖTLEY CRÜE тиражом в 10 000 копий на CD и цветном виниле выпустят бокс-сет "Crücial Crüe: The Studio Albums 1981-1989", включающий первые пять альбомов: "Too Fast For Love" (white/black splatter),"Shout At The Devil" (Yellow/black splatter),"Theatre Of Pain" (hot pink magenta/black splatter),"Girls, Girls, Girls" (cyan blue / black splatter) and "Dr. Feelgood" (coke bottle green / oxblood splatter).




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24 ноя 2022
Tomahawk
Театр с Герлс даже даром не нужны.

просмотров: 96

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