MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет



MÖTLEY CRÜE тиражом в 10 000 копий на CD и цветном виниле выпустят бокс-сет "Crücial Crüe: The Studio Albums 1981-1989", включающий первые пять альбомов: "Too Fast For Love" (white/black splatter),"Shout At The Devil" (Yellow/black splatter),"Theatre Of Pain" (hot pink magenta/black splatter),"Girls, Girls, Girls" (cyan blue / black splatter) and "Dr. Feelgood" (coke bottle green / oxblood splatter).







