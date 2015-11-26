Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 72
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 58
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 20
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE



*
zoom
*
* *
В недавнем интервью у вокалиста BULLETBOYS Marq'a Torien'a спросили, проходил ли он прослушивание в MÖTLEY CRÜE, на что он ответил:

«MÖTLEY мне очень близки, и я до сих пор их до смерти обожаю. Мы нечасто видимся, но я люблю их всем сердцем. Я и теперь постоянно пишу Tommy (Lee, барабанщику) сообщения, время от времени мы с ним болтаем.

Но действительно было время, когда их беспокоила проблема с Vince’ом. Я безумно уважаю Vince’а, он мой друг, и я его нежно люблю. Nikki (Sixx, басист) звонил мне с предложением петь в группе. Мы немного поработали вместе, написали пару балладоподобных композиций.

Это было тяжело. Я правда хотел помочь друзьям, но не намеревался покидать свою группу. Тогда мы (BULLETBOYS) приближались к пику нашей популярности, а Nikki такой: "Знаешь, Marq, мы так близки, и если честно, я не думаю, что у нас получится. Мы так долго друг друга знаем... Мы собираемся найти кого-нибудь. Сделаешь мне одолжение? Можешь свести меня с вокалистом THE SCREAM, той группы, что была у вас на разогреве во время "Freakshow"-тура?" — "О, конечно, Джонни? Да, он мне очень нравится, он отличный вокалист"».

Далее Marq сказал, что принял участие в процессе вербовки John’а Corabi в MÖTLEY CRÜE:

«Я должен быть честен с вами; John, вероятно, расскажет ту же историю. Я открыл John’а Corabi, когда он пел в группе под названием ROXANNE. Я вывалился из лимузина, абсолютно пьяный, ещё и под кайфом, зашёл в клуб и увидел этого парня, услышал, как он поёт. Я поверить не мог, это было обалденно. Мои друзья из THE SCREAM — Bruce Bouillet и John Alderete — искали вокалиста. Я нашёл этого парня, мы подружились, и я такой: "Слушай, кажется, я отыскал для тебя группу, но тебе придётся бросить ту, в которой ты поёшь сейчас". Я поговорил с ними, предложил John’а. Они поладили, и John присоединился к THE SCREAM».

Относительно того, каким образом Corabi оказался в MÖTLEY CRÜE, Torien сказал следующее:

«Nikki нравились THE SCREAM, нравились голос Johny и его сочинения. Так он и попал в MÖTLEY. Одноимённый альбом "MÖTLEY CRÜE", записанный при его участии, просто невероятный. Он звучит иначе, нежели остальные записи ребят, но как же упорно над ним трудились! Мне повезло услышать некоторые черновики в начале работы — John сыграл мне — это было потрясающе. Мы сидели в машине, и знаете, в ажиотаже хватали друг друга за коленки. "Ты можешь в это поверить? Боже мой! Чувак, это же невероятно!"

Когда творение волшебно, ты как музыкант, как писатель доходишь до точки, когда твоё волнение — нечто вроде: "Да, я всё ещё такой!" Потому в то время я очень гордился John’ом.

Я никогда не смог бы присоединиться к MÖTLEY CRÜE, потому что, по моему мнению, есть только один певец для этой команды — и это Vince Neil. Vince Neil — это голос MÖTLEY CRÜE. Он легенда, звезда, и он мне как брат, поэтому я и думал, что мне нереально занять его место. Nikki заранее это знал. Он так сказал: "Парень, мы попробовали. Я тебя люблю, но задай жару в своей группе".

Но да — насколько я помню ту ситуацию, дело обстояло именно так».

BULLETBOYS



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Flaming


17 авг 2020, 18:02		Странный альбом.
Не тот вокалист, не та музыка, не те мелодии, не тот звук.
Публика пожала плечами и похоже была готова к ультиматуму.
Но они сами быстро одумались, помирились и восстановились.

the Heretic


17 авг 2020, 19:14		Ну, незнай.. Мне альбом с Кораби нравится. Да, он отличается от традиционных альбомов Motley, но сам по-себе альбом крут. На мой, сугубо субъективный взгляд, следующий за ним Generation swine похуже был..

Flaming


17 авг 2020, 19:23		У меня ровно наоборот. Мотли - это в общем хиты, которым охота подпевать. И Свиньи, с двумя следующими, с этой задачей справлялись получше.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 321

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом