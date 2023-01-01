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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



Профессиональное видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, состоявшегося 28 апреля по случаю завершения второго дня драфта NFL, доступно по этому адресу.









Motley Crue with an incredible show at the #NFLDraft night two. вЂњHome Sweet HomeвЂќ on the fountain! pic.twitter.com/Te614jBUdN







Great job @QuintonLucasKC and @MotleyCrue for representing the City of Fountains for the @NFL Draft!рџ¤рџЏјрџ¤рџЏј pic.twitter.com/o6pvi1GWFE





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