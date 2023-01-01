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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Mötley Crüe

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1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5

26 апр 2023 : 		 PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE

22 апр 2023 : 		 Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»

19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

7 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y

7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

17 мар 2023 : 		 CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»

13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

9 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года

3 мар 2023 : 		 В самолёте MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

25 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

21 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»

14 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

8 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»

4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»
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Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE



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Профессиональное видео полного выступления MÖTLEY CRÜE, состоявшегося 28 апреля по случаю завершения второго дня драфта NFL, доступно по этому адресу.

Motley Crue with an incredible show at the #NFLDraft night two. вЂњHome Sweet HomeвЂќ on the fountain! pic.twitter.com/Te614jBUdN



Great job @QuintonLucasKC and @MotleyCrue for representing the City of Fountains for the @NFL Draft!рџ¤рџЏјрџ¤рџЏј pic.twitter.com/o6pvi1GWFE






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