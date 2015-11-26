1 ноя 2021



Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»



Nikki Sixx рассказал о планах подготовки к туру MÖTLEY CRÜE:



«Мы начинаем репетиции в мае. Я начинаю тренироваться в декабре. Теперь всё сводится к тяжёлой работе, подготовке, вовлечению группы в репетиции.



Мы очень много репетируем, потому что мы берём такую песню, как "Dr. Feelgood", и пока мы строим шоу — скажем так, шоу... Всё освещение в движении, все зелёные огни, и они медленно движутся, — мы создаём целое вступление и разрабатываем освещение и лазеры в соответствии с этим. Так что это долгий и утомительный процесс. Поэтому мы идём на репетицию, и нам может понадобиться встроить 32 такта. И тогда нам приходится работать с осветителями и лазерной компанией. А потом мы должны убедиться, что всё организовано так, что мы получаем отсчёт времени, когда нам нужно быть на сцене. И так во всём.



Мне нравится, когда люди приходят на шоу и говорят: "Это световое шоу было сумасшедшим". И нам нравится делать так, чтобы вы как фанаты могли прийти на шоу и просто наслаждаться зрелищем».







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