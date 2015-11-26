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Mötley Crüe

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1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»
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|||| 1 ноя 2021

Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»



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Nikki Sixx рассказал о планах подготовки к туру MÖTLEY CRÜE:

«Мы начинаем репетиции в мае. Я начинаю тренироваться в декабре. Теперь всё сводится к тяжёлой работе, подготовке, вовлечению группы в репетиции.

Мы очень много репетируем, потому что мы берём такую песню, как "Dr. Feelgood", и пока мы строим шоу — скажем так, шоу... Всё освещение в движении, все зелёные огни, и они медленно движутся, — мы создаём целое вступление и разрабатываем освещение и лазеры в соответствии с этим. Так что это долгий и утомительный процесс. Поэтому мы идём на репетицию, и нам может понадобиться встроить 32 такта. И тогда нам приходится работать с осветителями и лазерной компанией. А потом мы должны убедиться, что всё организовано так, что мы получаем отсчёт времени, когда нам нужно быть на сцене. И так во всём.

Мне нравится, когда люди приходят на шоу и говорят: "Это световое шоу было сумасшедшим". И нам нравится делать так, чтобы вы как фанаты могли прийти на шоу и просто наслаждаться зрелищем».

NIKKI SIXX To





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