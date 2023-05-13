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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»



Вокалист MÖTLEY CRÜE в интервью AXS TV прокомментировал появление в группе нового участника:



«У нас сейчас просто медовый месяц. Мы очень любим John'a. И он был готов сыграть наш сет ещё до того, как вошёл в наш состав, он знает все наши песни. Он знаком со всем до мельчайших подробностей. Поэтому мы особо и не репетировали перед туром, он и так всё знает».







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