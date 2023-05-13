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Mötley Crüe

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13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

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4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

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19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

7 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y

7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

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13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

9 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года

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25 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

21 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»

14 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE
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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»



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Вокалист MÖTLEY CRÜE в интервью AXS TV прокомментировал появление в группе нового участника:

«У нас сейчас просто медовый месяц. Мы очень любим John'a. И он был готов сыграть наш сет ещё до того, как вошёл в наш состав, он знает все наши песни. Он знаком со всем до мельчайших подробностей. Поэтому мы особо и не репетировали перед туром, он и так всё знает».




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13 май 2023
R
Reflection
Конечно, не нужно репетировать - Джону все равно где играть под плейбэк - дома вместе с записью или на концерте под фонограмму коллег))

просмотров: 178

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