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Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx пообещал сюрпризы в сет-листе будущих концертов:



«Раннее утро в клубе с Руби! Так приятно быть дома и безумно скучать по @how2girl, но я неплохо провёл время в ЛА, работая над новой музыкой с @fredcoury, и встретился с несколькими хорошими друзьями. Здорово провести вечер с @tommylee, обсуждая #TheStadiumTour. Подождите, пока вы не увидите сет-лист. Хиты, раритеты и несколько клёвых [email protected]. С нетерпением жду встречи с @thevinceneil & @mr.mickmars и всей командой на репетициях, но сейчас нам нужно вернуться к Motown Magic и вафлям. #ItsTheWeekend #HomeSweetHome #Family #RocknRoll»













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