MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы совместно с Z2 Comics, получившие название "Mötley Crüe's The Dirt: Declassified" и основанные на биографии "The Dirt". За их создание отвечали Leah Moore ("Morrison Hotel") с работами от John K. Snyder III ("Suicide Squad", "Grendel") и J.M. Beroy ("Deadman", "Star Trek"). Armitano ("Batman Eternal"), а обложку создал Dan Panosian ("Canary", "Slots").



«Выступления на аренах, переполненных десятками тысяч фанатов, были лишь прикрытием для нашей истинной миссии, — объясняет басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx. — На самом деле мы внедрялись в [отредактировано], прорываясь по всему миру к [отредактировано]. Но это даже не считая катастрофы в [отредактировано] или почти смертельного ограбления в [отредактировано]. Нам есть что сказать, и пришло время, чтобы люди это узнали».



«MÖTLEY CRÜE остаются единственной группой, чьё живое шоу в 80-е годы было по-настоящему опасным. Теперь, когда я знаю правду об этой группе, становится ясно, почему, — добавляет старший редактор Z2 Ранц Хосли. — Мы гордимся тем, что заслужили доверие этих живых героев, чтобы рассказать о секретах, которые они были вынуждены скрывать на протяжении десятилетий... Мы гарантируем, что вы не будете готовы к тому безумию и хаосу, которые обрушатся на вас в этом графическом романе».



Комиксы будут доступны с апреля в следующих вариантах:



- Standard Edition Softcover: $24.99



- Standard Edition Hardcover: $39.99



- Retail Exclusive Hardcover: $39.99



- Deluxe Edition Oversized Hardcover: $99.99



- Platinum Edition Oversized Hardcover: $299.99 (limited to only 999 units)



Deluxe Edition Oversized Hardcover contains:



* Oversized Hardcover Deluxe Edition graphic novel encased in butcher paper



* Operation C.R.Ü.E Lockbox slipcase



* MÖTLEY CRÜE UV Spy Pen (allowing you to reveal secret UV messages within the book)



* Four exclusive MÖTLEY CRÜE dossier art prints



Platinum Edition Oversized Hardcover contains:



* Oversized Hardcover Deluxe Edition graphic novel encased in butcher paper



* Operation C.R.Ü.E Lockbox slipcase



* Four MÖTLEY CRÜE Security Clearance Badges



* Four exclusive Mötley Crüe dossier art prints



* One MÖTLEY CRÜE UV Spy Pen (allowing you to reveal secret UV messages within the book)



* One MÖTLEY CRÜE Secret Dossier (A top-level security envelope of papers, spy photos and redacted imagery of Nikki, Tommy, Vince and Mick's career exploits)



* One MÖTLEY CRÜE UV Spy Map of Los Angeles, CA















































