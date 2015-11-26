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Mötley Crüe

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28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!
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MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы



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MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы совместно с Z2 Comics, получившие название "Mötley Crüe's The Dirt: Declassified" и основанные на биографии "The Dirt". За их создание отвечали Leah Moore ("Morrison Hotel") с работами от John K. Snyder III ("Suicide Squad", "Grendel") и J.M. Beroy ("Deadman", "Star Trek"). Armitano ("Batman Eternal"), а обложку создал Dan Panosian ("Canary", "Slots").

«Выступления на аренах, переполненных десятками тысяч фанатов, были лишь прикрытием для нашей истинной миссии, — объясняет басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx. — На самом деле мы внедрялись в [отредактировано], прорываясь по всему миру к [отредактировано]. Но это даже не считая катастрофы в [отредактировано] или почти смертельного ограбления в [отредактировано]. Нам есть что сказать, и пришло время, чтобы люди это узнали».

«MÖTLEY CRÜE остаются единственной группой, чьё живое шоу в 80-е годы было по-настоящему опасным. Теперь, когда я знаю правду об этой группе, становится ясно, почему, — добавляет старший редактор Z2 Ранц Хосли. — Мы гордимся тем, что заслужили доверие этих живых героев, чтобы рассказать о секретах, которые они были вынуждены скрывать на протяжении десятилетий... Мы гарантируем, что вы не будете готовы к тому безумию и хаосу, которые обрушатся на вас в этом графическом романе».

Комиксы будут доступны с апреля в следующих вариантах:

- Standard Edition Softcover: $24.99

- Standard Edition Hardcover: $39.99

- Retail Exclusive Hardcover: $39.99

- Deluxe Edition Oversized Hardcover: $99.99

- Platinum Edition Oversized Hardcover: $299.99 (limited to only 999 units)

Deluxe Edition Oversized Hardcover contains:

* Oversized Hardcover Deluxe Edition graphic novel encased in butcher paper

* Operation C.R.Ü.E Lockbox slipcase

* MÖTLEY CRÜE UV Spy Pen (allowing you to reveal secret UV messages within the book)

* Four exclusive MÖTLEY CRÜE dossier art prints

Platinum Edition Oversized Hardcover contains:

* Oversized Hardcover Deluxe Edition graphic novel encased in butcher paper

* Operation C.R.Ü.E Lockbox slipcase

* Four MÖTLEY CRÜE Security Clearance Badges

* Four exclusive Mötley Crüe dossier art prints

* One MÖTLEY CRÜE UV Spy Pen (allowing you to reveal secret UV messages within the book)

* One MÖTLEY CRÜE Secret Dossier (A top-level security envelope of papers, spy photos and redacted imagery of Nikki, Tommy, Vince and Mick's career exploits)

* One MÖTLEY CRÜE UV Spy Map of Los Angeles, CA

MГ–TLEY CRГњE To Release






















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