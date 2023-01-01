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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 32
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 21
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
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Mötley Crüe

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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE



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Видео с выступления MÖTLEY CRÜE, которое состоялось 18 февраля на 65 000 стадионе Foro Sol Mexico City, Мексика, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Wild Side
02. Shout At The Devil
03. Too Fast For Love
04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
05. Saints Of Los Angeles
06. Live Wire
07. Looks That Kill
08. The Dirt (Est. 1981)
09. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop
10. Home Sweet Home
11. Dr. Feelgood
12. Same Ol' Situation (S.O.S.)
13. Girls, Girls, Girls
14. Primal Scream
15. Kickstart My Heart

ВїYa listos para rockear con todo junto a @DefLeppard & @MotleyCrue? рџ¤рџЏјрџ”Ґ






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