Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

¬идео с выступлени€ MÖTLEY CRÜE



¬идео с выступлени€ MÖTLEY CRÜE, которое состо€лось 18 феврал€ на 65 000 стадионе Foro Sol Mexico City, ћексика, доступно дл€ просмотра ниже.



—ет-лист:



01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. Looks That Kill

08. The Dirt (Est. 1981)

09. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop

10. Home Sweet Home

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Girls, Girls, Girls

14. Primal Scream

15. Kickstart My Heart









