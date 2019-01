сегодня



Канадский фэн MÖTLEY CRÜE заявил, что песня группы побудила его превысить скорость



Как сообщает Kelowna Now, канадский водитель заявил, что песня MÖTLEY CRÜE виновата в том, что он получил штраф за превышение скорости.



Королевская канадская конная полиция в Манитобе остановила водителя, который заявил, что ехал с превышением скорости, потому что по радио звучала песня "Kickstart My Heart".



«Как ни странно, наш офицер знал, что водитель говорит правду, так как он также слушал её, — только на гораздо более медленной и безопасной скорости», — говорится в сообщении в социальной сети от RCMP.



Водителю была выписана квитанция за движение со скоростью 145 километров в час, что значительно превышает ограничение скорости, и он был оштрафован на 639 канадских долларов (примерно 481 доллар США).



Английский психолог и профессор доктор Simon Moore, который изучал влияние музыки на вождение при прослушивании 40 самых популярных треках Spotify в течение 2017 года, сказал, что ритм идеальной музыки для вождения соответствует частоте сердечных сокращений человека в покое (от 60 до 80 ударов в минуту). При этом темпе адреналин водителя не зависит от музыки, и настроение не изменяется таким образом, чтобы повлиять на вождение. Песни из жанров «хард-рок» и «хип-хоп», включая GUNS N 'ROSES "Paradise City" и "How You Remind Me" от NICKELBACK, были в списке самых опасных треков для прослушивания во время вождения. Песни из списка, которые способствовали наиболее безопасному поведению за рулем, — это "Tiny Dancer" Элтона Джона, "Come Away With Me" Норы Джонс, «"The Scientist" COLDPLAY, "Cry Me a River" Джастина Тимберлейка и "Karma Police" RADIOHEAD.



В ходе эксперимента четверо мужчин и четыре женщины проехали за рулём автомобиля по 250 миль каждый, при этом были оценены их навыки вождения. Затем они проехали ещё 250 миль, слушая разные плейлисты.



Из-за прослушивания хэви-металла участники мужского пола ехали намного быстрее, а одна участница вела себя намного агрессивнее, слушая хип-хоп.



«Музыка, которая звучит шумно, бодро и увеличивает частоту сердечных сокращений, является смертельной смесью. Быстрые удары могут вызвать волнение и возбуждение, которые могут побудить людей больше концентрироваться на музыке, чем на дороге, — сказал Moore. — Кроме того, быстрый темп может заставить людей подсознательно ускоряться, чтобы соответствовать ритму песни».











