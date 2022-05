сегодня



JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE



JOHN 5 в рамках недавней беседы рассказал о своём участии в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE "The Dirt":



«Я так горжусь тем, что участвовал в этом. Мы с Nikki [Sixx'ом, басистом MÖTLEY CRÜE] сочинили это. И чувак, я, грёбаный MÖTLEY CRÜE, и это было так круто, что всё получилось. И здорово слышать, как её исполняют Vince [Neil, вокал], Tommy [Lee, ударные], Mick [Mars, гитара] и, конечно же, Nikki... Я думаю, что эта песня подарила мне настоящий восторг от сотрудничества с кем-либо. А увидеть видео и историю её создания — это было просто невероятно».













