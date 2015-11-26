Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 491
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии 29
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»

17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021
Показать далее
| - |

|||| 1 мар 2021

Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki



*
zoom
*
* *
Один из поклонников спросил у Nikki Sixx'a насчет того, состоится ли перенесенный на лето тур MÖTLEY CRÜE "The Stadium Tour", в котором также принимают участие DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS:

«Мы заботимся о безопасности не только наших поклонников, но и тех, кто вовлечен в процесс — группы, техники, персонал и так далее. И как только нам дадут зеленый свет, мы будет готовы поехать».

Will MГ–TLEY CRГњE's 'The Stadium' Tour Happen This Year? NIKKI SIXX Responds





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 328

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом