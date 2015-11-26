1 мар 2021



Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki



Один из поклонников спросил у Nikki Sixx'a насчет того, состоится ли перенесенный на лето тур MÖTLEY CRÜE "The Stadium Tour", в котором также принимают участие DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT & THE BLACKHEARTS:



«Мы заботимся о безопасности не только наших поклонников, но и тех, кто вовлечен в процесс — группы, техники, персонал и так далее. И как только нам дадут зеленый свет, мы будет готовы поехать».













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