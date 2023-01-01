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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Немецкой BIG 4 быть! 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Mötley Crüe

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Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE



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BMG сообщили о планах выпуска юбилейной версии альбома MÖTLEY CRÜE "Year Of The Devil", который будет доступен в следующих вариантах: Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Red/Black Vinyl (Walmart),Ghostly Orange Vinyl (Urban Outfitters),Blood Filled Vinyl (Newbury Comics),LP Replica CD, Lenticular CD (Walmart).

Deluxe Limited Edition Box Set:

* Original Album Remastered on Orange/Yellow Splatter LP
* "Shout At The Demos & Rarities" Red/White Splatter LP
* "Shout At The Devil" CD
* "Shout At The Devil" Cassette
* "Looks That Kill" White 7"
* "Too Young To Fall In Love" Orange 7"
* Devil Board w/Metal Planchette
* Metal Pentagram 7" Adapter
* Pentagram Felt Bag
* Devil Candle Holder (candle not included)
* Band Member Tarot Cards
* 12" x 12" Pentagram Séance Board
* Two 12" x 12" Shout At The Devil Blood Album Cover Litho Art Prints

Album track listing:

01. In The Beginning
02. Shout At The Devil
03. Looks That Kill
04. Bastard
05. God Bless The Children Of The Beast
06. Helter Skelter
07. Red Hot
08. Too Young To Fall In Love
09. Knock ‘Em Dead, Kid
10. Ten Seconds To Love
11. Danger

"Shout At The Demos & Rarities" track listing:

01. Shout At The Devil (Demo)
02. Looks That Kill (Demo)
03. Knock ‘Em Dead, Kid (Demo)
04. Too Young To Fall In Love (Demo)
05. Hotter Than Hell (Demo for "Louder Than Hell")
06. I Will Survive (Demo)
07. Black Widow (Demo)




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