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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 26
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
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Mötley Crüe

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NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года



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В интервью бразильскому A Rádio Rock, которое было дано в декабре прошлого года, но только сейчас выложено на YouTube, басиста MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'a спросили о возможности сочинения и выпуска новой музыки группы, на что он ответил:

«Мы записали четыре песни для саундтрека к фильму "The Dirt". Сейчас у нас сочинение на паузе. Мы обсуждаем деятельность и после 2023 года. Так на что похож 24-й год в плане гастролей? Что касается новой музыки — я думаю, она всегда появляется, когда участники группы ладят между собой. Сейчас мы отлично ладим. Это наш лучший период. Мы проводим время вместе. Мы вместе ужинаем.

Tommy [Lee, барабанщик MÖTLEY CRÜE] недавно отпраздновал свой 60-й день рождения [в октябре прошлого года] в Мексике, и он пригласил небольшую группу своих очень хороших друзей. Там были я и ещё куча крутых друзей Tommy. Все наши жёны были там. Пришёл John 5. И было очень круто иметь возможность не говорить о делах, не быть на репетиции, не разговаривать по телефону, не обсуждать фотосессию или видео. Это было простое времяпрепровождение, прогулки по пляжу. И у нас было несколько приятных разговоров. У нас с Tommy и Vince'ом [Neal'ом, вокалистом MÖTLEY CRÜE] случился такой разговор. Я спрашиваю: "Ребята, что вы будете делать следующие восемь лет?" А все смеются: "Я не знаю". Я говорю: "Почему бы нам просто не продолжить? Давайте доживём до 50 [лет со дня основания группы, это произойдёт в 2031 году].

Так что это не последний тур. На что это похоже? Я понятия не имею. Скажу вам, что группа считает так: "Мы отрываемся по полной. Зачем останавливаться?"»




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