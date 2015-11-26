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Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE



11 июня в честь сорокалетия с момента основания MÖTLEY CRÜE состоится релиз цифровой версии альбома 1987 года "Girls, Girls, Girls". Трейлер к этому релизу доступен ниже.







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