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Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE



DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE объявили первые даты мирового тура, запланированного на 2023 год:



February

18 - Mexico City, Mexico - Foro Sol

21 - Monterrey, Mexico - Estadio Banorte

25 - Bogota, Colombia - Parque Simon Bolivar

28 - Lima, Peru - Estadio Nacional





March

3 - Santiago, Chile - Estadio Bicentenario de La Florida

7 - Sao Paulo, Brazil - Allianz Parque

9 - Curitiba, Brazil - Estádio Couto Pereira

11 - Porto Alegre, Brazil - Arena do Grêmio





May

22 - Sheffield, UK - Bramall Lane

25 - Mönchengladbach, Germany - SparkassenPark

27 - Munich, Germany - Koenigsplatz

29 - Budapest, Hungary - MVM Dome

31 - Krakow, Poland - Tauron Arena Kraków





June

2 - Prague, Czech Republic - Prague Rocks *

3 - Hannover, Germany - Expo Plaza

7 - Solvesborg, Sweden - Sweden Rock Festival *

9 - Hyvinkää, Finland - RockFest *

11 - Trondheim, Norway - Trondheim Rocks *

14 - Copenhagen, Denmark - Copenhell *

18 - Dessel, Belgium - Graspop Metal Meeting *

20 - Milan, Italy - Ippodromo SNAI San Siro

23 - Lisbon, Portugal - Passeio Maritimo de Alges

24 - Rivas-Vaciamadrid, Spain - Auditorio Miguel Ríos

27 - Thun, Switzerland - Stockhorn Arena





July

1 - London, UK - Wembley Stadium

2 - Lytham, UK - Lytham Festival *

4 - Dublin, Ireland - Marlay Park

6 - Glasgow, UK - Hampden Park



* Фестивальные выступления







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