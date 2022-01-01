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*Участники PARADISE LOST в HOST 15
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 11
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Mötley Crüe

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Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE



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DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE объявили первые даты мирового тура, запланированного на 2023 год:

February
18 - Mexico City, Mexico - Foro Sol
21 - Monterrey, Mexico - Estadio Banorte
25 - Bogota, Colombia - Parque Simon Bolivar
28 - Lima, Peru - Estadio Nacional


March
3 - Santiago, Chile - Estadio Bicentenario de La Florida
7 - Sao Paulo, Brazil - Allianz Parque
9 - Curitiba, Brazil - Estádio Couto Pereira
11 - Porto Alegre, Brazil - Arena do Grêmio


May
22 - Sheffield, UK - Bramall Lane
25 - Mönchengladbach, Germany - SparkassenPark
27 - Munich, Germany - Koenigsplatz
29 - Budapest, Hungary - MVM Dome
31 - Krakow, Poland - Tauron Arena Kraków


June
2 - Prague, Czech Republic - Prague Rocks *
3 - Hannover, Germany - Expo Plaza
7 - Solvesborg, Sweden - Sweden Rock Festival *
9 - Hyvinkää, Finland - RockFest *
11 - Trondheim, Norway - Trondheim Rocks *
14 - Copenhagen, Denmark - Copenhell *
18 - Dessel, Belgium - Graspop Metal Meeting *
20 - Milan, Italy - Ippodromo SNAI San Siro
23 -  Lisbon, Portugal - Passeio Maritimo de Alges
24 - Rivas-Vaciamadrid, Spain - Auditorio Miguel Ríos
27 - Thun, Switzerland - Stockhorn Arena


July
1 - London, UK - Wembley Stadium
2 - Lytham, UK - Lytham Festival *
4 - Dublin, Ireland - Marlay Park
6 - Glasgow, UK - Hampden Park

* Фестивальные выступления

DEF LEPPARD And MГ–TLEY CRГњE Reveal First Dates For "The World Tour"; Video Trailer




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