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Mötley Crüe

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2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»
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MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году



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В рамках общения с поклонниками басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx сообщил, что группа пока не планирует каких-то переносов "The Stadium Tour" на более поздние даты.

NIKKI SIXX Says MГ–TLEY CRГњE Is



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