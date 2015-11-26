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MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году



В рамках общения с поклонниками басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx сообщил, что группа пока не планирует каких-то переносов "The Stadium Tour" на более поздние даты.







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