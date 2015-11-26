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NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»



У NIKKI SIXX'a в рамках недавнего интервью спросили, удивил ли его и его коллег по MÖTLEY CRÜE успех "The Dirt", на что он ответил:



«На тот момент мы были в деле уже 36 лет — сейчас мы вместе около 40, 41 года. Мы понимаем, что такое "быть ослеплённым славой". И пусть всё произошло случайно, но мы были созданы для огня, созданы для борьбы, созданы для выпивки, и в моём случае — созданы для экспериментов с наркотиками. И не было никаких последствий от разрушения гостиничных номеров, разбитых машин, передозировки наркотиков, тюремных сроков. Так что когда мы выжили сами и пережили свою молодость, это стало частью культуры MÖTLEY CRÜE, и временами — разочаровывающей, потому что мы говорили: "Вы слышали, какие классные песни звучат на новой пластинке?". А люди отвечали: "Расскажите мне о том времени". Мы знали, что так и будет, что люди хотят смотреть фильм ради всего того безумия, что было, но мы также знали, что это возможность рассказать историю о семье, а это моя группа. Моя группа была моей семьёй после того, как моя семья бросила меня».



Что касается того, что, по его мнению, является тем связующим звеном, которое держало MÖTLEY CRÜE вместе все эти годы, Nikki ответил:



«Боже, если бы я знал [смеётся]. Честно говоря, я понятия не имею. Мне кажется, мы летим на самолете, он горит, мы летим к горе, мы разобьёмся и сгорим, а потом в следующий момент мы уже в другом мировом турне, мы вместе, мы ладим как братья. А потом всё снова меняется. Так что у нас было много версий. Думаю, теперь, когда мы становимся старше... Мы просто рады играть вместе [смеётся].



Для меня [это было] очень болезненно, когда группа была на грани распада, потому что группа — я вложил в нее всю свою жизнь. И я вложил свою жизнь как лирик и раскрыл вещи о себе или вещи, которые я видел в этой группе.



Мне так повезло, что я встретил Tommy [Lee], Vince'a [Neil'a] и Mick'a [Mars'a] — они изменили мою жизнь, а я, надеюсь, помог изменить их жизнь. И мы, может быть, действительно изменили жизни многих других людей, пусть даже и на развлекательном уровне. Так что да, мысль о том, что MÖTLEY CRÜE не будет в моей жизни, кажется очень странной».







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