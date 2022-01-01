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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 34
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»



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У музыкантов MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'a и Tommy Lee спросили о том, как они решили вернуться к концертной деятельности.

Nikki: «Это было просто невероятно. Я так благодарен за то, что занимаюсь этим, и всё началось примерно три года назад, когда вышел фильм, — два с половиной года назад. Мы распустили группу. Мы просто решили завязать с гастролями. На тот момент мы занимались ими уже — Боже — 35 лет».

По его словам, он изначально был против идеи снова гастролировать именно как группа MÖTLEY CRÜE, тем более что фанатам CRÜE, которые выложили деньги за «прощальный»тур 2014/2015 годов, дали понять, что коллектив никогда не вернётся после своего последнего выступления в декабре 2015 года в Staples Center в Лос-Анджелесе. Участники назвали подписание соглашения о «прекращении гастролей» перед туром подтверждением того, что это был настоящий конец жизни CRÜE на сцене.

«Помню, как позвонили из менеджмента, и я сказал: "Нет". А они продолжают: "Ты даже не слышал, что мы хотим предложить!»

«Мы закончили. Мы завязали!» — вторит ему Lee.

Nikki: «И мы были друзьями, и у нас всё было хорошо, всё в порядке. Мы говорим: "Нет, это очень много работы". Когда вы увидите шоу, вы скажете: "Вау!" Я к тому, что это годы работы по его созданию, а потом они ответили: "Нет, не восемь арен, а восемь стадионов", и я такой: "Хм, тогда мне надо позвонить Tommy".

Я ему и говорю: "Эй, чувак, они поговаривают о том, что мы будем гастролировать", а он: "Нет". Потому что мы хотели быть верными своим словам, а потом было 16 и 36, то есть мы только что провели наш 36-й концерт, и в следующем году будет ещё 120, и в следующем, так что мы очень рады, что согласились.

Мы отрываемся по полной».

«Как можно сказать "нет" стадионам?» — добавляет Lee.

Nikki: «Я имею в виду, мы все отрываемся, все прекрасно проводят время... Это удивительно — быть 41 год вместе. Я к тому, что иногда это выглядит как: "Что?" Захожу на какую-то священную территорию!»




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