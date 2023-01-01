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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 75
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
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Mötley Crüe

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19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

7 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y

7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

17 мар 2023 : 		 CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»

13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

9 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года

3 мар 2023 : 		 В самолёте MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

25 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

21 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»

14 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

8 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»

4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»

24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE
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|||| сегодня

MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии



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MÖTLEY CRÜE и продюсер BOB ROCK в настоящее время находятся в студии, где идёт работа над новым материалом.




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