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MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»



MICK MARS в недавнем интервью Audacy Check In ответил на вопрос, почему ему потребовалось сорок лет на то, чтобы выпустить первую сольную пластинку:



«Ну, мне понадобилось 40 лет, потому что MÖTLEY были в приоритете... а теперь, когда я на пенсии, я просто я. Если бы MÖTLEY захотели, чтобы я снова писал с ними песни, конечно, я бы написал... Но сейчас я просто я, поэтому я пишу, и это не MÖTLEY, это то, что я ощущаю — мои идеи, мои вещи и попытка заново изобрести себя или сделать себя современнее».







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