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*SLAYER вернулись! 73
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 47
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Mötley Crüe

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26 фев 2024 : 		 MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»

19 фев 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет MÖTLEY CRÜE

16 фев 2024 : 		 Новые фигурки MÖTLEY CRÜE

13 фев 2024 : 		 VINCE NEIL: «Я сразу согласился вернуть на сцену MÖTLEY CRÜE»

28 янв 2024 : 		 Новая песня MÖTLEY CRÜE уже скоро

27 янв 2024 : 		 Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной

22 янв 2024 : 		 Виртуальный музей MÖTLEY CRÜE

19 янв 2024 : 		 Диспут MICK MARS vs MÖTLEY CRÜE уйдет в частный арбитраж

12 янв 2024 : 		 JOHN 5: «NIKKI SIXX пишет замечательную музыку!»

20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»
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MICK MARS:«Если бы MÖTLEY CRÜE вновь захотели...»



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MICK MARS в недавнем интервью Audacy Check In ответил на вопрос, почему ему потребовалось сорок лет на то, чтобы выпустить первую сольную пластинку:

«Ну, мне понадобилось 40 лет, потому что MÖTLEY были в приоритете... а теперь, когда я на пенсии, я просто я. Если бы MÖTLEY захотели, чтобы я снова писал с ними песни, конечно, я бы написал... Но сейчас я просто я, поэтому я пишу, и это не MÖTLEY, это то, что я ощущаю — мои идеи, мои вещи и попытка заново изобрести себя или сделать себя современнее».




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