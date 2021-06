сегодня



Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом



MÖTLEY CRÜE двадцать пятого июня представят новое ремастированное издание — на этот раз альбома Theatre Of Pain и по этому случаю опубликовали обновленную версию клипа "Smokin' In The Boys":



"City Boy Blues"

"Smokin' in the Boys Room" (Brownsville Station cover)

"Louder Than Hell"

"Keep Your Eye on the Money"

"Home Sweet Home"

"Tonight (We Need a Lover)"

"Use It or Lose It"

"Save Our Souls"

"Raise Your Hands to Rock"

"Fight for Your Rights"







