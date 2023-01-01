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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 44
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 33
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 29
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
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Mötley Crüe

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18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»

4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5
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MÖTLEY CRÜE в Омахе



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MÖTLEY CRÜE опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошло выступление 13 августа в Omaha, Nebraska.

MГ–TLEY CRГњE Release Recap Video From Omaha, Nebraska Concert




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