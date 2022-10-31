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Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx ответил на вопрос, почему именно JOHN 5 стал новым гитаристом группы:



«Он соответствует всем требованиям. Он потрясающий исполнитель. Уважает нашу музыку, веселый как черт, у него есть совместная с нами история, и мы вместе написали несколько ярких хитов».









HeвЂ™s been a soldier along with us for 4 decades.We will continue to carrying our legacy to Generations of fans and honor Micks request for us to keep touring as Motley Crue.







He checks all the boxes. HeвЂ™s a insane player. Has respect for our music, is funny as fuck and has history with us and weвЂ™ve written some pretty big hits together.





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