7 апр 2023



MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера



По сообщению TMZ, гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars подал иск против бывших коллег, обвинив их в финансовых махинациях. В иске он утверждает, что в состоянии выступать на ограниченном количестве мероприятий и работать в студии. Он также утверждает, что его коллеги по группе провели экстренное собрание акционеров, чтобы выгнать его из MÖTLEY CRÜE и лишить акций корпорации, управляющей деловыми интересами группы.



В иске говорится, что MÖTLEY CRÜE сократили его долю в прибыли с 25 до 5 процентов после того, как он объявил о своём прекращении гастрольной деятельности. Более того, он утверждает, что юристы группы заставили его считать, что он должен быть благодарен даже за эту небольшую долю, потому что они не считают, что вообще что-то ему должны. Кроме того, он утверждает, что было собрание всей группы, и они решили «в одностороннем порядке» вывести его из состава MÖTLEY CRÜE.



Помимо этого, Mick неоднократно обвинял басиста Nikki Sixx в «запугивании» по поводу ухудшения его гитарных умений, несмотря на то, что, по словам гитариста, Sixx «не сыграл ни одной ноты на басу» во время недавнего тура. Mick утверждает, что все партии Nikki были предварительно записаны.



В заявлении адвокатов Mick'а сказано:



«Sixx ясно дал понять Mars'y, что он считает, что предложение [5 процентов] было щедрым, и что Mars, после 41 года работы в группе не заслуживает ничего в будущем. Sixx продолжал "травить" Mars'a, жёстко критикуя его выступления во время тура по США, и заявлял, что группа больше никак не сможет гастролировать с ним в составе».



Также Mars утверждает, что Sixx принимал «решения в группе», не сообщая об этом другим музыкантам, и просил своих коллег подписывать документы «немедленно» по пятницам в 5 часов вечера.



«Как же "братья" Mars'a с 41-летним стажем отреагировали на его трагическое заявление [об уходе с работы]? Они созвали экстренное собрание владельцев главной структуры группы, чтобы выгнать его из группы, уволить его как одного из директоров корпорации, уволить его как сотрудника корпорации и отобрать его акции корпорации. Когда он не успокоился, они попытались уволить его ещё из шести других корпораций и компаний группы.



В течение большей части последнего времени пребывания в группе, Sixx постоянно "травил" Mars'a, говоря ему, что у него [Mars] какая-то когнитивная дисфункция, и что его игра на гитаре была некачественной, утверждая, что Mars забывал аккорды, и иногда начинал играть не те песни.



Удивительно, но Sixx делал эти заявления об игре Mars'а, в то время как он сам не сыграл ни одной ноты на басу во время всего тура по США. По иронии судьбы, 100 % басовых партий Sixx'a были не чем иным, как фонограммой. Было видно, как Sixx размахивал в воздухе кулаком, в то время как из колонок звучала басовая партия. На самом деле значительная часть вокала Neil'a также была предварительно записана. Даже некоторые партии ударных [Tommy] Lee были записаны. Некоторыми фанатами было замечено, что в момент начала исполнения барабанной партии Lee только подходил к своей барабанной установке.



Временами во время тура Mars действительно играл неправильные аккорды, но не из-за когнитивной дисфункции. Он играл вживую, и его наушники постоянно выходили из строя, из-за чего Mars не мог слышать свой собственный инструмент. Дело в том, что в сети Mars редко подвергается насмешкам или критике. Он является спокойным участником группы, который выходит на сцену, чтобы играть, и вкладывает душу в каждое выступление. И наоборот, другие участники группы часто подвергаются критике в Интернете, особенно Neil, которого регулярно песочат за то, что он, помимо прочего, не помнит своих песен»



Согласно Variety, адвокат Mars'a утверждает, что юристы группы предупредили его, что «если ваш клиент откажется от выходного пособия, любезно предложенного ему группой, он не получит ровным счётом ничего. Рекомендуем вам подумать о последствиях этого решения... Для отстранения его от работы есть неоспоримые юридические основания. Mick не способен выступать как полноценный член группы. Помимо прочего, как было продемонстрировано во время последнего тура, он постоянно забывает аккорды, не играет нужную песню, исполняет аккорды другой песни, находясь на сцене, и тому подобное».



Что касается давней борьбы Mick'a с анкилозирующим спондилитом, который впервые был выявлен у него в возрасте 27 лет, в иске говорится следующее:



«Эта болезнь привела к тому, что нижняя часть позвоночника Марса полностью онемела, что привело к сколиозу позвоночника, а также к сдавливанию позвоночника в нижней части, так что сейчас он, по крайней мере, на три дюйма ниже, чем был в средней школе. Его позвоночник теперь полностью пережат от таза до черепа, это состояние известно как "бамбуковый позвоночник". Он не может двигать головой ни в одном направлении».



В заявлении утверждается, что MÖTLEY CRÜE подали против него арбитражный иск в феврале, «по сути, подав на него в суд», чтобы доказать, что они имеют право уволить его из группы.



«Они открыто начали арбитражное разбирательство, а не публичный судебный процесс, чтобы общественность не узнала о том, как отвратительно они обращались со своим "братом"», — утверждают адвокаты Mars'a в петиции.



Mick подаёт иск против MÖTLEY CRÜE, чтобы он мог ознакомиться со всеми финансовыми бумагами и определить, получил ли он то, что, по его мнению, заслуживает.







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