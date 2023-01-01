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Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»



Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE Tom Werman в интервью "The Chuck Shute Podcast" ответил на вопрос, что он думает относительно разборок между Mcik'ом Mars'ом и остальными участниками группы:



«Ну, [это] три против одного. Я действительно не знаю, но Nikki [Sixx, басист CRÜE] и Tommy [Lee, барабанщик CRÜE], я полагаю, имеют львиную долю заинтересованности в группе, финансовую заинтересованность.



Mick был моим любимым музыкантом. Мы с ним очень хорошо ладили и работали вместе. Он хороший парень... Он очень порядочный человек. Остальные трое несколько отличаются. Не то чтобы они были намного хуже, но их поведение и послужной список не такие, как у Мика. Я на его стороне, но я не знаю всех подробностей, поэтому я не имею права судить об этом».







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