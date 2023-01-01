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MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур



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Перед лондонским концертом MÖTLEY CRÜE в небольшом зале, Vince Neil рассказал об этом шоу и новых песнях:

«Ну, не так давно — около шести месяцев назад — мы были в студии и записали три новые песни. И одна из них называется "Dogs Of War". И мы выступаем завтра вечером в клубе в Лондоне [под названием] DÖGS OF WAR. И я предполагаю, что об кому-то стало известно, потому что все билеты были распроданы меньше чем за минуту. Круто-круто!»

Возвращаясь к сессиям записи CRÜE с давним продюсером Bob'ом Rock'ом, Neil сказал:

«Было здорово. Там три совершенно новые песни MÖTLEY CRÜE. И мы собираемся отснять их завтра вечером. Надеюсь, людям понравится».

На вопрос, что побудило его и его коллег по группе CRÜE вернуться в студию, он ответил:

«Мы сочинили песни, а потом к нам пришел Bob Rock, наш продюсер, и тоже их послушал. Мы сняли немного студийного времени, пришли и всё записали. Не все, я то в Нэшвилле, а они в Лос-Анджелесе. Они записали свои партии, а потом я в течение трех дней занимался с продюсером по Zoom call. И я сделал для них вокал. Вышло очень хорошо. Одна из них — песня BEASTIE BOYS "Fight For Your Right"... Получилось очень круто!»

На вопрос о том, могут ли эти три новые песни стать предвестниками нового полноформатного альбома, он ответил:

«Я не знаю, будем ли мы записывать целый альбом или нет. Сначала посмотрим, как будут приняты эти».

Позже он поделился и планами MÖTLEY CRÜE на ближайшие месяцы:

«Мы собираемся закончить все дела. После [нашего нынешнего европейского тура с DEF LEPPARD] у нас восемь концертов в США. Затем мы отправимся в Австралию и Японию. А потом мы... Думаю, мы вернемся в студию, чтобы записать еще пару песен. А потом мы объявим о новом стадионном туре на следующее лето. И мы не определились, кто будет в нем участвовать, но точно будет еще один тур».




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