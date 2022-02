сегодня



Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE



Will Hunt в рамках недавней беседы с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" рассказал об опыте выступлений с MÖTLEY CRÜE:



«Я знал некоторые песни, которые я играл или на которых я вырос, репетируя в своей комнате. Но тогда они играли 2,5-часовой сет, потому что это было что-то вроде первого воссоединения. И там были некоторые не очень известные мне треки, которые я никогда не играл; например, "Louder Than Hell" была одной из таких песен. Я люблю эту песню, но я никогда не играл её. Я никогда не играл "Girls, Girls, Girls" или "Wild Side", обе песни имеют уникальные аранжировки. И у меня было меньше 24 часов, чтобы доработать всё это, с подсказками и прочим, так что было огромное давление, чтобы всё получилось. Но я сделал шпаргалки — они были у меня на виду — и затем [Tommy] смог поговорить со мной через наушники, так что это было что-то вроде: "Эй, хорошо, мы готовимся к переменам", и как бы приобщил меня к этому. Так что в первые пару вечеров он подсказывал мне, что к чему, и это было — не хочу говорить "легко", но было достаточно просто».



По поводу того, что ему разрешили использовать «шпаргалки» во время выступлений с MÖTLEY CRÜE, Will сказал:



«Я знаю не так много людей, которые могли бы с ходу взяться за такое. Мне пришлось выучить 24 песни, с некоторыми из них я был знаком, но в целом я не играл песни MÖTLEY CRÜE годами. Это было что-то вроде: "Окей, ты хочешь, чтобы всё было хорошо, или ты хочешь, чтобы всё было средне?" Потому что я предпочитаю играть хорошо. Я к тому, что я спрячу эти записки — не то чтобы прямо передо мной висел листок. Я спрячу их. Но я считаю, что это необходимо в подобных случаях. Я не знаю никого, кто бы смог это сделать без подобных ухищрений».













