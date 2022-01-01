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Mötley Crüe

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17 июн 2022 : 		 TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE

6 июн 2022 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «В следующем году едем в Европу с MÖTLEY CRÜE»

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12 май 2022 : 		 PHIL COLLEN не опасается за форму вокалиста MÖTLEY CRÜE

4 май 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут репетиции на следующей неделе

2 май 2022 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года

1 май 2022 : 		 JOHN 5 рад участию в работе над саундтреком к фильму о MÖTLEY CRÜE

25 апр 2022 : 		 Кофе от MÖTLEY CRÜE

15 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрпризы в сет-листе

8 мар 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о словах EDDIE VEDDER'a

16 фев 2022 : 		 Барабанщик EVANESCENCE — о выступлениях с MÖTLEY CRÜE

14 фев 2022 : 		 EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx ответил

27 янв 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого

10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE
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TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee сумел отыграть только пять первых песен на первом концерте группы в рамках "The Stadium Tour" и был вынужден уступить место Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH) — четыре сломанные ребра две недели назад дали о себе знать.

Сет-лист:

01. Wild Side
02. Shout At The Devil
03. Too Fast For Love
04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
05. Saints Of Los Angeles
06. Live Wire
07. Looks That Kill
08. The Dirt (Est. 1981) (with Machine Gun Kelly)
09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.
10. Home Sweet Home
11. Dr. Feelgood
12. Same Ol' Situation (S.O.S.)
13. Piece Of Your Action
14. Girls, Girls, Girls
15. Primal Scream
16. Kickstart My Heart






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