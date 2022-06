сегодня



TOMMY CLUFETOS выступил с MÖTLEY CRÜE



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee сумел отыграть только пять первых песен на первом концерте группы в рамках "The Stadium Tour" и был вынужден уступить место Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH) — четыре сломанные ребра две недели назад дали о себе знать.



Сет-лист:



01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. Looks That Kill

08. The Dirt (Est. 1981) (with Machine Gun Kelly)

09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.

10. Home Sweet Home

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Piece Of Your Action

14. Girls, Girls, Girls

15. Primal Scream

16. Kickstart My Heart











