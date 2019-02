сегодня



MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE



Одна из песен, которую MÖTLEY CRÜE записали для саундтрека к фильму "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", была создана совместно с рэпером MACHINE GUN KELLY, который также исполнил роль ударника группы, Tommy Lee. Премьера фильма намечена на 22 марта.



В Твиттере у Nikki Sixx'a спросили, действительно ли MACHINE GUN KELLY принимал участие в создании саундтрека к "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band":



«Да. Новая песня с MGK будет представлена в ближайшее время».











— ⚡️ xxıS ıʞʞıN ⚡️ (@NikkiSixx) February 7, 2019









Heavy Crüe… https://t.co/5j98ADDzd0



— ⚡️ xxıS ıʞʞıN ⚡️ (@NikkiSixx) February 7, 2019









Pre orders and new music coming. https://t.co/7wqfJAFKkz



— ⚡️ xxıS ıʞʞıN ⚡️ (@NikkiSixx) February 7, 2019















