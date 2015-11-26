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Mötley Crüe

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8 фев 2019 : 		 MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE

9 янв 2019 : 		 Канадский фэн MÖTLEY CRÜE заявил, что песня группы побудила его превысить скорость

3 дек 2018 : 		 Фильм о MÖTLEY CRÜE выйдет весной

26 окт 2018 : 		 VINCE NEIL завершил запись двух песен MÖTLEY CRÜE

14 окт 2018 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрприз

17 сен 2018 : 		 Новые песни MÖTLEY CRÜE попадут в фильм

13 сен 2018 : 		 MÖTLEY CRÜE записывают четыре новые песни

6 сен 2018 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «После выхода сольника я потеряю некоторых фанатов»

4 апр 2018 : 		 Новый статуэтки MÖTLEY CRÜE выйдут летом

27 мар 2018 : 		 DAVID COSTABILE сыграет менеджера MÖTLEY CRÜE

7 мар 2018 : 		 REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE

2 мар 2018 : 		 Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2018 : 		 Фигурки MÖTLEY CRÜE выйдут весной

15 фев 2018 : 		 TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE

23 янв 2018 : 		 Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE

10 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

14 авг 2017 : 		 NIKKI SIXX о переиздании MÖTLEY CRÜE

5 авг 2017 : 		 Трейлер к новому релизу MÖTLEY CRÜE

1 авг 2017 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE прекратили существование

5 июн 2017 : 		 Юбилейное переиздание альбома MÖTLEY CRÜE ожидается в августе

16 май 2017 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

8 фев 2017 : 		 VINCE NEIL о том, почему продолжает исполнять песни MÖTLEY CRÜE

8 ноя 2016 : 		 Группа разогрева подала иск на MÖTLEY CRÜE

25 окт 2016 : 		 JOHN CORABI верит, что MÖTLEY CRÜE будут приняты в Зал славы

28 сен 2016 : 		 Бокс-сет MÖTLEY CRÜE выйдет осенью
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MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE



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Одна из песен, которую MÖTLEY CRÜE записали для саундтрека к фильму "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", была создана совместно с рэпером MACHINE GUN KELLY, который также исполнил роль ударника группы, Tommy Lee. Премьера фильма намечена на 22 марта.

В Твиттере у Nikki Sixx'a спросили, действительно ли MACHINE GUN KELLY принимал участие в создании саундтрека к "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band":

«Да. Новая песня с MGK будет представлена в ближайшее время».



New MГ–TLEY CRГњE Song To Feature Rapper MACHINE GUN KELLY


— ⚡️ xxıS ıʞʞıN ⚡️ (@NikkiSixx) February 7, 2019











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