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Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла



Басист Mötley Crüe Nikki Sixx дал интервью для 300 номера журнала Classic Rock. Ниже приведены выдержки из беседы.



Если бы вас спросили в 1998 году, будете ли вы по-прежнему в составе Mötley Crüe в 2022 году, как вы думаете, что бы вы ответили, и почему?



«Я думаю, что все участники всех групп сказали бы следующее: "Конечно!" Но все группы — это не Mötley Crüe. Так что, возможно, ответ был бы, например: "Кто, чёрт возьми, знает?!"»



Какое событие для вас стало самым ярким за последние двадцать четыре года?



«Трудно не говорить о моей семье, но мы говорим не об этом. Мы говорим о музыке. Я думаю, мы сделали несколько отличных альбомов. Я считаю, мы провели несколько отличных туров. Я в восторге от стадионного тура по Америке, в котором мы участвуем с Def Leppard, Poison и Joan Jett, и мы раздумываем, когда сможем сделать подобное в остальном мире.



А какой момент был самым худшим?



«Я понятия не имею! У меня нет ответа на этот вопрос».



Какие самые неловкие кадры, на которых снята ваша группа, вы можете вспомнить?



«Забавно, но единственный раз, когда я действительно слушаю Mötley Crüe, это когда мы готовим шоу. Я просматриваю альбомы и всё в таком духе. Я покопался на YouTube и посмотрел некоторые старые видео, и я думаю, что всё это можно считать неловким, потому что рок-н-ролл сам по себе заставляет чувствовать себя неловко — таким он и должен быть. Мы должны быть смешными, мы должны быть возмутительными, мы должны раздвигать границы и восставать друг против друга. Мы должны быть громкими, грубыми и прямолинейными».



Что вы думаете о нынешнем состоянии рок-н-ролла? В хорошей ли он форме?



«Я критикую его за то, что во многих случаях он чрезвычайно перепродюсирован. Он чрезмерно обработан в ProTool, он порублен в кашу, и мне не хватает некоторой несовершенности. Мне не хватает фальшивых нот. Я скучаю по тому, когда гитарист играет не совсем идеально. Мне не хватает некоторых моментов, когда я слушаю грубую рок-н-ролльную группу.



Но есть несколько классных групп, которые отправляются в студию и записывают всё практически вживую с ходу, и это звучит по-настоящему — вы можете почувствовать, что они серьёзно настроены».







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