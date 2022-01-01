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*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE — о состоянии рок-н-ролла



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Басист Mötley Crüe Nikki Sixx дал интервью для 300 номера журнала Classic Rock. Ниже приведены выдержки из беседы.

Если бы вас спросили в 1998 году, будете ли вы по-прежнему в составе Mötley Crüe в 2022 году, как вы думаете, что бы вы ответили, и почему?

«Я думаю, что все участники всех групп сказали бы следующее: "Конечно!" Но все группы — это не Mötley Crüe. Так что, возможно, ответ был бы, например: "Кто, чёрт возьми, знает?!"»

Какое событие для вас стало самым ярким за последние двадцать четыре года?

«Трудно не говорить о моей семье, но мы говорим не об этом. Мы говорим о музыке. Я думаю, мы сделали несколько отличных альбомов. Я считаю, мы провели несколько отличных туров. Я в восторге от стадионного тура по Америке, в котором мы участвуем с Def Leppard, Poison и Joan Jett, и мы раздумываем, когда сможем сделать подобное в остальном мире.

А какой момент был самым худшим?

«Я понятия не имею! У меня нет ответа на этот вопрос».

Какие самые неловкие кадры, на которых снята ваша группа, вы можете вспомнить?

«Забавно, но единственный раз, когда я действительно слушаю Mötley Crüe, это когда мы готовим шоу. Я просматриваю альбомы и всё в таком духе. Я покопался на YouTube и посмотрел некоторые старые видео, и я думаю, что всё это можно считать неловким, потому что рок-н-ролл сам по себе заставляет чувствовать себя неловко — таким он и должен быть. Мы должны быть смешными, мы должны быть возмутительными, мы должны раздвигать границы и восставать друг против друга. Мы должны быть громкими, грубыми и прямолинейными».

Что вы думаете о нынешнем состоянии рок-н-ролла? В хорошей ли он форме?

«Я критикую его за то, что во многих случаях он чрезвычайно перепродюсирован. Он чрезмерно обработан в ProTool, он порублен в кашу, и мне не хватает некоторой несовершенности. Мне не хватает фальшивых нот. Я скучаю по тому, когда гитарист играет не совсем идеально. Мне не хватает некоторых моментов, когда я слушаю грубую рок-н-ролльную группу.

Но есть несколько классных групп, которые отправляются в студию и записывают всё практически вживую с ходу, и это звучит по-настоящему — вы можете почувствовать, что они серьёзно настроены».

MГ–TLEY CRГњE Bassist NIKKI SIXX On The Current State Of Rock N' Roll -




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