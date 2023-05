сегодня



STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»



STEPHEN PEARCY в рамках недавнего интервью высказал свои пару центов относительно ситуации в MÖTLEY CRÜE:



«Когда я впервые узнал об этом... Carmine Appice — мой большой друг. И когда я это увидел, я был просто потрясён... Он был так близок с этими ребятами — Carmine был очень близок со всеми, а с Mick'ом Mars'ом — тем более. Так что я и сам не знал... То есть я знал, что они делали некоторые из этих штучек с плёнкой, но я не знал, что всё было настолько серьёзно, это просто безумие. Мне просто не понравилось такое неуважение. И знаете что? Да мне по барабану.



Я выступаю на [сольных] концертах с Vince'ом — он мой брат, мужик... Это никогда не изменится. Мы вместе выходили на Стрип. Мы вместе были гладиаторами. Robbin [Crosby, гитарист RATT] жил с Nikki.



Да, я подумал, что это неуважение к брату Mick'у, как к гладиатору. И к Carmine'у. Я имею в виду, чёрт возьми. Меня это немного выбило из колеи.



Знаете что? Жизнь коротка, и многие из нас мрут как мухи. И вы должны помнить — особенно 40 лет спустя. Те, кто всё ещё стоит на ногах, должны проявлять уважение друг к другу.



Поэтому я был немного встревожен этим комментарием. Но это их путь, не мой. Мне плевать... Я понимаю, через что проходит Mick... Просто неприятно, что всё так вышло. А потом это переросло в нечто ещё большее».



По словам Pearcy, прошлый год был не первым, когда CRÜE думали о замене Mars'a:



«Они пытались переманить Jake'а E. [Lee] из моей группы, из MICKEY RATT, когда Jake E. был в группе. Это было что-то вроде: "Вы так и не удовлетворились? У вас есть Mick прямо сейчас. Ребята, вы уже записали "Too Fast For Love". Вы уже записываете свою первую пластинку". Когда они выпустили первую пластинку "Too Fast For Love", если я не ошибаюсь, мы всё ещё были в подвешенном состоянии, а они пытались переманить к себе Jake'а. Вообще очень забавно об этом вспоминать...»



Когда ведущий шоу Jason Green спросил Pearcy, правда ли, что Sixx и Tommy Lee сначала пытались создать группу со Stephen'ом и Robbin'ом, прежде чем Vince присоединился к группе, Pearcy ответил:



«Я не помню. Он же сам [Nikki] никогда не был доволен им [Vince'ом]. Отсюда и появился John Corabi. Я не помню. Но знаете, это просто позор, потому что сейчас мы все должны быть в восторге от сцены 80-х. Я к тому, что они второй раз выступают на стадионе, только на дороге есть небольшой пердимонокль. Но это говорит о том, как много людей всё ещё наслаждаются 80-ми, скучают по ним и хотят их, и им совершенно наплевать, в каком виде они их получат».







