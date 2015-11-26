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Mötley Crüe

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8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»

17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»
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Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу



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Гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars получил первую дозу вакцины от COVID-19

«Одну вставил, вторая следом!!! На уйг COVID!» — написал музыкант.

MГ–TLEY CRГњE's MICK MARS Receives First Dose Of COVID-19 Vaccine





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


8 мар 2021, 14:53		ОН и так весь бледный, старый, перекошенный а еще и привился...

Orthodox


8 мар 2021, 15:02		Полная новость должна звучать так: "Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу в 12 лет"

Sw0Rn


8 мар 2021, 18:39		Я думал он первую дозу в 81 году получил...


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