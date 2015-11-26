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Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»



Басист MÖTLEY CRÜE в недавнем эфире "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своём перезде в Вайоминг:



«Это просто фантастика. Это очень хорошо для творчества. Я прямо ощущаю, как идеи витают в воздухе. Как как-то сказал Keith Richards, что он никогда не сочиняет песен, он просто постоянно играет на гитаре, и в какой-то момент песня сама решает показаться. И вот такие вот ощущения у меня от Вайоминга. Я просто сочиняю, что-то уходит в книгу, что-то получается из музыки. И ты понятия не имеешь, что будет, — это так увлекательно!



Возвращение в Лос-Анджелес — это занятие делами. Когда там поджимают сроки? Когда там начинаются репетиции? Когда там старт гастролей? Когда? Когда?? Когда??? И я понимаю, это здорово, но мне нужно просто сделать шаг назад и позволить творчеству литься через тебя. Может, во мне больше не осталось песен, а может, я ещё что-то и могу. Есть единственный способ это выяснить, и для меня это быть в месте, далёком от хаоса».







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