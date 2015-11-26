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Басист MÖTLEY CRÜE продает дом



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx выставил на продажу свой дом в Westlake Village, California за $5.7 миллиона. 61 летний роке и его 35-летняя жена, основательница How2Girl Courtney Sixx, купили этот дом за $4.125 миллиона в 2014 году.







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