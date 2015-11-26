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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились»



Вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil в недавнем разговоре сказал, что отсутствие концертов в жизни группы вовсе не означает её распад:



«То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились. Мы просто решили больше не ездить в туры, вот и всё. Мы продолжаем функционировать как группа. Мы продолжаем делать музыку, мы продолжаем выпускать сувенирку, мы продолжаем что-то делать под маркой MÖTLEY CRÜE — всё, кроме туров. Такая вот реальность».



По словам Vince'a, выход фильма "The Dirt" вовсе не прибавил ему интереса к возвращению на сцену:



«Фильм — просто ещё одна классная вещь под маркой группы, и он не имеет никакого отношения к туру. Это фильм. Кто знает, может, в ближайшие лет пять мы ещё что-то выпустим. Я не знаю. Нам нужно просто подождать и посмотреть, что и как будет. Я сейчас занят своим туром, ребята заняты в своих проектах, и нам нужно просто сесть и сверить расписания, и уже тогда решать, что будет, а что нет».



Как сказал Neil, фильм получился лучше, чем он ожидал изначально:



«Я был очень приятно удивлён, потому что не думал, что от такого малобюджетного фильма можно чего-то ждать. Плохой фильм сделать очень и очень просто. Но после десяти минут просмотра я забыл о том, что это фильм про нас, и я просто наслаждался происходящим».















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