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Mötley Crüe

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Вокалист MÖTLEY CRÜE: «То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились»



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Вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil в недавнем разговоре сказал, что отсутствие концертов в жизни группы вовсе не означает её распад:

«То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились. Мы просто решили больше не ездить в туры, вот и всё. Мы продолжаем функционировать как группа. Мы продолжаем делать музыку, мы продолжаем выпускать сувенирку, мы продолжаем что-то делать под маркой MÖTLEY CRÜE — всё, кроме туров. Такая вот реальность».

По словам Vince'a, выход фильма "The Dirt" вовсе не прибавил ему интереса к возвращению на сцену:

«Фильм — просто ещё одна классная вещь под маркой группы, и он не имеет никакого отношения к туру. Это фильм. Кто знает, может, в ближайшие лет пять мы ещё что-то выпустим. Я не знаю. Нам нужно просто подождать и посмотреть, что и как будет. Я сейчас занят своим туром, ребята заняты в своих проектах, и нам нужно просто сесть и сверить расписания, и уже тогда решать, что будет, а что нет».

Как сказал Neil, фильм получился лучше, чем он ожидал изначально:

«Я был очень приятно удивлён, потому что не думал, что от такого малобюджетного фильма можно чего-то ждать. Плохой фильм сделать очень и очень просто. Но после десяти минут просмотра я забыл о том, что это фильм про нас, и я просто наслаждался происходящим».



MГ–TLEY CRГњE




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

RomV


11 мар 2019, 11:40		Они же там какой-то контракт подписывали, что больше не будут собираться никогда, и конец этот прям окончательный :)

HailtoSlave


11 мар 2019, 12:15		То, что все постоянно не пишут что похуй на вас, не означает что на вас не похуй)

HailtoSlave


11 мар 2019, 12:16		RomV, прощальные туры выгодная тема, и они будут прощаться, разбегаться и собираться снова, пока есть хоть какой-то хайп вокруг былых заслуг. А вообще забавно конечно, что группа, которая выехала в популярность благодаря концертам, делает вид что ей норм без концертов)

RomV


11 мар 2019, 12:22		Ну может теперь-то уже и норм, заработали за годы концертной деятельности

ИванСемичев


11 мар 2019, 12:30		Шо Винсик сольная карьера и близко не приносит таких баблосов как в составе Мотли Крю ? А Заработанное сбухалось и снюхалось уже ? Я смотрю началась услинненая подготовка народа к заявлению группы в стиле * А кто говорил что мы распадаемся ? Нет не было такого Мы просто обьявили прощальный тур номер 1 Сейчас запишем новый альбом и поедем в прощальный тур номер 2 Вот он то точно будет последним. Хотя .............*

LOR


11 мар 2019, 13:17		Ну там пивас может выпустят. "Мотли брю" например.

НELLECTOR


11 мар 2019, 13:37		Интересно, на кого больше похуй, на сабж или на Кисс?


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