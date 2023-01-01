Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 21
*Видео с текстом от JUDAS PRIEST 15
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 10
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 21
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»



zoom
В интервью с Tom'ом Werman'ом у него спросили, правдиво ли описана его работа с MÖTLEY CRÜE в начале карьеры в биографии "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", на что он ответил:

«Образ в книге был вымышленным. Факты есть, но они всегда искажены. И я почувствовал облегчение от того, что не попал в эту книгу и в этот фильм. Nikki [Sixx, бас-гитарист CRÜE] в своей книге "The Heroin Diaries" размазал меня по стенке. Ни с чем из того, что он сказал, я не согласен. Мы оба вспоминали всё по-разному. Он сказал, что стал продюсером большинства вокальных партий Vince'a [Neil'a]. Это неправда. И ещё кое-что в этом роде. Он сказал, что я всё время разговаривал по телефону... Знаете, если я был настолько плох, как же я получил 23 золотые и платиновые пластинки? Или почему они не уволили меня, а не попросили записать второй и третий альбом? Это нелегко, когда ты что-то делаешь. Они бьют по тебе — они бьют по тебе. Я не говорю, что всё идеально. Я не говорю, что всё было идеально. Я тусовался с ребятами. Но в "The Heroin Diaries", вероятно, были допущены неточности, потому что он был написан парнем, который сидел на героине. Это очевидно».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 64

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом