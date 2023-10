сегодня



Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»



В интервью с Tom'ом Werman'ом у него спросили, правдиво ли описана его работа с MÖTLEY CRÜE в начале карьеры в биографии "The Dirt - Confessions Of The World's Most Notorious Rock Band", на что он ответил:



«Образ в книге был вымышленным. Факты есть, но они всегда искажены. И я почувствовал облегчение от того, что не попал в эту книгу и в этот фильм. Nikki [Sixx, бас-гитарист CRÜE] в своей книге "The Heroin Diaries" размазал меня по стенке. Ни с чем из того, что он сказал, я не согласен. Мы оба вспоминали всё по-разному. Он сказал, что стал продюсером большинства вокальных партий Vince'a [Neil'a]. Это неправда. И ещё кое-что в этом роде. Он сказал, что я всё время разговаривал по телефону... Знаете, если я был настолько плох, как же я получил 23 золотые и платиновые пластинки? Или почему они не уволили меня, а не попросили записать второй и третий альбом? Это нелегко, когда ты что-то делаешь. Они бьют по тебе — они бьют по тебе. Я не говорю, что всё идеально. Я не говорю, что всё было идеально. Я тусовался с ребятами. Но в "The Heroin Diaries", вероятно, были допущены неточности, потому что он был написан парнем, который сидел на героине. Это очевидно».











+0 -0



просмотров: 64