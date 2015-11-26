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Mötley Crüe

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20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»

17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»
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MÖTLEY CRÜE — сорок!



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Участники MÖTLEY CRÜE отметили сорокалетие с момента основания команды.

Sixx: «В песне "In 'Kickstart My Heart' есть такие слова: "When we started this band / All we needed, needed was a laugh / Years gone by, I'd say we've kicked some ass".

Для нас всегда было важно создание отличных песен и проведение концертов по высшему разряду. Фанаты всегда были рядом с нами. Я не знаю, куда улетучились все эти годы. Всё случилось в мгновение ока. Но я никогда не смогу забыть четыре десятилетия с фанатами, которые с первого дня считали себя Crüeheads, поддерживая нас во всех взлётах и падениях. И мы в долгу и от всего сердца благодарим вас.

40 лет назад в 1981 году мы начали @motleycrue в Голливуде, Калифорния.

Я очень благодарен за то, что совершил это путешествие с моими братьями @thevinceneil @mr.mickmars и @tommylee. Места, в которых мы побывали вместе по всему миру, песни, которые мы написали, лучшие живые шоу и, конечно же, 4 поколения фанатов.

Где бы я ни находился в мире, когда возможный не-рок-фэн спрашивал меня: "Ты из какой-то группы?", и я отвечал им MÖTLEY CRÜE, то он всегда расцветал и отвечал: "О, я знаю твою музыку".

Помимо всего остального эти слова значат больше всего. ПЕСНИ.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ моих братьев и всех поклонников. И стольких людей, которые поддержали эту старую боевую лошадь на своём пути. А что еще будет...»

Lee: «С 40-летием, мои дорогие... Вот это долбаная поездочка, да?! Как на американских горках были и там, и сям, в этом грёбаном мире, трогая сердца и многие другие части людей по всему миру! Вздрогнем, чтобы потрогать ещё побольше!!!!»

Neil: «С днём рождения моих братьев! 40 лет!!! Целая жизнь воспоминаний!»

MГ–TLEY CRГњE Is Officially 40 Years Old Today





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