MÖTLEY CRÜE — сорок!



Участники MÖTLEY CRÜE отметили сорокалетие с момента основания команды.



Sixx: «В песне "In 'Kickstart My Heart' есть такие слова: "When we started this band / All we needed, needed was a laugh / Years gone by, I'd say we've kicked some ass".



Для нас всегда было важно создание отличных песен и проведение концертов по высшему разряду. Фанаты всегда были рядом с нами. Я не знаю, куда улетучились все эти годы. Всё случилось в мгновение ока. Но я никогда не смогу забыть четыре десятилетия с фанатами, которые с первого дня считали себя Crüeheads, поддерживая нас во всех взлётах и падениях. И мы в долгу и от всего сердца благодарим вас.



40 лет назад в 1981 году мы начали @motleycrue в Голливуде, Калифорния.



Я очень благодарен за то, что совершил это путешествие с моими братьями @thevinceneil @mr.mickmars и @tommylee. Места, в которых мы побывали вместе по всему миру, песни, которые мы написали, лучшие живые шоу и, конечно же, 4 поколения фанатов.



Где бы я ни находился в мире, когда возможный не-рок-фэн спрашивал меня: "Ты из какой-то группы?", и я отвечал им MÖTLEY CRÜE, то он всегда расцветал и отвечал: "О, я знаю твою музыку".



Помимо всего остального эти слова значат больше всего. ПЕСНИ.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ моих братьев и всех поклонников. И стольких людей, которые поддержали эту старую боевую лошадь на своём пути. А что еще будет...»



Lee: «С 40-летием, мои дорогие... Вот это долбаная поездочка, да?! Как на американских горках были и там, и сям, в этом грёбаном мире, трогая сердца и многие другие части людей по всему миру! Вздрогнем, чтобы потрогать ещё побольше!!!!»



Neil: «С днём рождения моих братьев! 40 лет!!! Целая жизнь воспоминаний!»













