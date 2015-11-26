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Mötley Crüe

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21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»

17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee поделился своим видением того, что группа раздолбаев смогла стать известной бандой:

«Я называю нас дерьмоприсосами! По какой-то причине мы просто оказались не в том месте и не в то время. Я вспоминаю и пытаюсь понять: "Что за херня только что случилась?" Мы были четырьмя парнями из грёбаного Лос-Анджелеса, которые каким-то образом собрали группу, и эта конченная банда зажгла, объездила весь мир и просто устроила повсеместный распиписечный хаос. И мы вчетвером всё ещё живы! Я даже не понимаю, как это произошло.

Думаю, нам всем очень повезло. Тут есть место и таланту, и очешуительной глупости, что и заставляло нас делать то, что мы творили и продолжаем делать!»

TOMMY LEE On MГ–TLEY CRГњE:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


21 янв 2021, 20:13		>>>повсеместный распиписечный хаос
тогда уж "какаприсосами"


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