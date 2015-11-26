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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee поделился своим видением того, что группа раздолбаев смогла стать известной бандой:



«Я называю нас дерьмоприсосами! По какой-то причине мы просто оказались не в том месте и не в то время. Я вспоминаю и пытаюсь понять: "Что за херня только что случилась?" Мы были четырьмя парнями из грёбаного Лос-Анджелеса, которые каким-то образом собрали группу, и эта конченная банда зажгла, объездила весь мир и просто устроила повсеместный распиписечный хаос. И мы вчетвером всё ещё живы! Я даже не понимаю, как это произошло.



Думаю, нам всем очень повезло. Тут есть место и таланту, и очешуительной глупости, что и заставляло нас делать то, что мы творили и продолжаем делать!»













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