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JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"



JOHN CORABI рассказал о создании альбома MÖTLEY CRÜE "Generation Swine". Изначально планировалось работать с ним, но в итоге Vince Neil вернулся в группу, и была выпущена версия уже с ним:



«Мы работали над этой пластинкой, Боже, почти два года. Разница в том, что я не являюсь поклонником того альбома, который вышел. Потому что вы должны понимать, что мы записали кучу песен, и потом они вернули Vince'а. Потом они вернулись с ним в студию ещё на год. Они поменяли всё местами, потом начали играть со звуковыми эффектами.



Я не хочу сказать ничего плохого в адрес MÖTLEY, но суть в том, что мы записали альбом, и он плохо продавался — по их стандартам (имея в виду пластинку "Mötley Crüe" 1994 года). То есть она стала золотой, но продавалась плохо. Турне было катастрофой. И я думаю, если честно, что Tommy [Lee, ударные] и Nikki [Sixx, бас] и Scott [Humphrey, сопродюсер] пытались заново открыть себя, чтобы быть актуальными. И в то время такие артисты, как MARILYN MANSON, NINE INCH NAILS, ROB ZOMBIE, MINISTRY, PANTERA — все эти группы были тяжёлыми, многие из них играли индастриал, и они просто пытались понять, как снова стать актуальными. Что в некоторой степени привело к моей гибели, потому что я был настроен примерно так: "Это грёбаное дерьмо. Просто делай то, что делаешь. Ты — MÖTLEY". И я сделал то же самое. Даже после того, как я ушёл из MÖTLEY и был в RATT, я решил, что буду записывать сольный альбом, я записал несколько песен, исполнил их и сказал: "Чувак, я должен соответствовать. Я должен быть актуальным". Так что все втянулись в это. Но в итоге мне понадобился менеджер или мой друг, который просто сел и сказал: "Знаешь, Crab, послушай, мужик. К чёрту это. Ты такой, какой есть. Ты похож на блюзовый вариант BEATLES, [LED] ZEPPELIN, AEROSMITH... Вот кто ты. Не пытайся быть тем, кем на самом деле не являешься Прекрати следить за тенденциями и просто делай то, что делаешь. Есть люди, которым нравится то, что ты делаешь". И в тот момент я просто произнёс: "А к чёрту. Я просто буду делать что-то своё", и тогда мне стало намного лучше».



Возвращаясь к музыкальному направлению "Generation Swine", Corabi сказал:



«Я не очень доволен тем, каким получился альбом, потому что, по-моему, они ушли так далеко от сути... Мы написали песню, а потом они превратили её в "Glitter". И если вы послушаете некоторые гитарные партии, которые исполняет Mick [Mars], то они похожи на странный случайный шум. Одна песня, я не помню, какая именно, но там было гитарное соло; оно звучало как бензопила. И я подумал: "Какого хрена?" У Mick'a Mars'a самый потрясающий гитарный звук; он очень недооценённый гитарист. Зачем так поступать с его звучанием? Так что получилось то, что получилось.



Большая часть этой пластинки была написана, когда я был в группе. И была ещё куча песен, которые мы написали, они, вероятно, лежат где-то в хранилище».



Когда интервьюер предположил, что было бы здорово, если бы MÖTLEY CRÜE однажды выпустили демо-записи "Generation Swine" с его вокалом, Corabi ответил:



«Если быть до конца честным с вами, я думаю, они были в панике. Для Tommy и Nikki это был первый раз, когда они действительно продюсировали запись. И если быть до конца честным с вами, мой вокал, если бы они когда-нибудь выпустили что-нибудь из этого дерьма, я бы хотел вернуться и перепеть. Потому что я был в таком состоянии... Я не мог понять, чего они хотят. Обычно, когда ты встречаешься с продюсером, если ты что-то поёшь, то он отвечает: "Ну..." Например, Marti Frederiksen — я записал с Marti три пластинки с THE DEAD DAISIES, и мы вместе работаем над моим сольным альбомом. И я спою что-нибудь для Marti, а он скажет: "Эх. Это действительно хорошо, чувак. А как насчёт..." И он, возможно, споёт 70 процентов того, что пел я, а затем просто переиначит ноту или две, после чего уже я говорю: "О чёрт. Я бы никогда не подумал об этом".



Когда я боролся с Tommy, Nikki и Scott'ом в том, что касается продюсирования, то слышал в свой адрес: "Нет. Это не то". Тогда я спрашивал: "Что для вас не то?" И они ничего мне не отвечали. Они действительно не знали, чего хотят. Они перечисляли мне случайные группы... Например, Nikki говорил: "Что-то в духе MANIC STREET PREACHERS и старого Дэвида Боуи". А потом Scott говорил: "CHEAP TRICK". А Tommy говорил: "Нет, чувак. Что-то тяжёлое. Как PANTERA. Но попышнее, как OASIS." А я сижу и думаю: "О половине этих групп я даже не слышал раньше". Кто такие MANIC STREET PREACHERS? Никогда о них не слышал. И я пытался понять, как можно смешать PANTERA с OASIS, CHEAP TRICK или Боуи? Я пытался переварить это, поэтому моё пение было, скажем так, не на высоте. Так что я бы определённо хотел перепеть многое из этого дерьма».



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