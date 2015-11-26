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DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE



DJ ASHBA в рамках недавнего визита к Eddie Trunk'y ответил на вопрос о том, принимал ли он участие в роли «призрака» в записях пластинок известных рокеров следующее:



«MÖTLEY CRÜE. Я записал все ритм-партии для "Saints Of Los Angeles". Но Mick просто замечательный. На тот момент он просто был в больнице».







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