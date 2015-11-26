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Mötley Crüe

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10 янв 2022 : 		 DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE

14 дек 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»

8 дек 2021 : 		 Кто круче всех в MÖTLEY CRÜE?

2 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE не отменяют тур в 2022 году

1 дек 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE продались BMG за 150

29 ноя 2021 : 		 Как BOB DAISLEY сохранил Mick'a Mars'a в MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «GUNS N' ROSES думали записать нашу песню»

2 ноя 2021 : 		 NIKKI SIXX: «Мысль, что MÖTLEY CRÜE нет в моей жизни — довольно странная»

1 ноя 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Начну в декабре»

28 окт 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают комиксы

22 окт 2021 : 		 Nikki Sixx: «Я был не против ещё что-то сделать как MÖTLEY CRÜE»

18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен
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DJ ASHBA: «Я записал все ритм-партии для одного альбома MÖTLEY CRÜE



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DJ ASHBA в рамках недавнего визита к Eddie Trunk'y ответил на вопрос о том, принимал ли он участие в роли «призрака» в записях пластинок известных рокеров следующее:

«MÖTLEY CRÜE. Я записал все ритм-партии для "Saints Of Los Angeles". Но Mick просто замечательный. На тот момент он просто был в больнице».

DJ ASHBA Says He Played



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

AlexTronenko


10 янв 2022, 17:14		лет 10 назад читал интервью с Марсом, так он там клялся что все гитары сам писал, а оно вот как оказывается. Выходит по сути альбом Sixx AM с вокалом Винса Нила ))). Но альбом хорошо, часто переслушиваю

gravitgroove


10 янв 2022, 18:22		Он вообще играть-то умеет на гитаре нормально?


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