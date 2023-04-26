сегодня



PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE



PHIL COLLEN в рамках недавнего интервью вставил свои пару центов в тему перемен в составе MÖTLEY CRÜE:



«Что касается MÖTLEY CRÜE, то Mick Mars испытывал настоящую боль. Мы провели с ним американский тур, и у него были физические проблемы. Поэтому здорово, что John 5 появился. Он просто замечательный человек и отлично играет, так что он вполне вписался в группу. И он реально помог группе, потому что Mick не мог этого делать. Поездки — это проблема; у него были с этим серьёзные трудности. Ему было больно. Но всё сложилось отлично».







+0 -1



( 1 ) просмотров: 605

