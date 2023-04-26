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Mötley Crüe

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11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

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7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

17 мар 2023 : 		 CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»

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10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

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PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE



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PHIL COLLEN в рамках недавнего интервью вставил свои пару центов в тему перемен в составе MÖTLEY CRÜE:

«Что касается MÖTLEY CRÜE, то Mick Mars испытывал настоящую боль. Мы провели с ним американский тур, и у него были физические проблемы. Поэтому здорово, что John 5 появился. Он просто замечательный человек и отлично играет, так что он вполне вписался в группу. И он реально помог группе, потому что Mick не мог этого делать. Поездки — это проблема; у него были с этим серьёзные трудности. Ему было больно. Но всё сложилось отлично».




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26 апр 2023
Saint Portnoy
Нашли у кого спрашивать. Leppard так же пытаются продать этот хренов стадионный тур. Конечно они будут лизать Сикксу и говорить, что всё там хорошо, и все со всем согласны.

просмотров: 605

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