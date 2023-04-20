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Mötley Crüe

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|||| 19 апр 2023

CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE



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В новом интервью для Goldmine Carmine'a Appice'a спросили, удивила ли его реакция на его комментарии о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE. Он ответил:

«Это было невероятно. Вы видели, что произошло после этого между Mick'ом и остальными участниками группы? Я уверен, что видели. Это всё так печально, но это подтверждает мою историю, и я не представлял, что она станет вирусной в Интернете. Реакция, которая последовала после этого, была потрясающей, а ответ Nikki Sixx'a, когда он назвал меня "никчёмным барабанщиком", был довольно грубым и обидным. Но я получил большой отклик от людей в комментариях, и многие люди поддерживают меня, так что всё хорошо. Тем не менее, я получил письмо с требованием прекратить мои действия от всех этих юристов, которые работают на MÖTLEY CRÜE, так что я не могу вдаваться в подробности. Я должен быть осторожен с тем, что говорю, но, опять же, мы не говорим о деталях, мы просто говорим о том, что произошло».

Carmine заявил, что был очень удивлён реакцией Nikki на его комментарии:

«Я не думал, что он пойдёт на это, учитывая все обстоятельства. Это действительно было удивительно, потому что мы дружили. И после этого я вызвал Никки Сикса на музыкальное соревнование, но не получил никакого ответа. Я не удивлён, потому что я могу сыграть лучше, чем они. Я в этом уверен. Но то, что он сказал, было печально, потому что мы были друзьями, но, теперь, похоже, уже нет. Я получил сообщение от Derek'a Sherinian'a: "Чувак, что, чёрт возьми, не так с Nikki?", а Stephen Pearcy сказал Nikki: "Чувак, какого чёрта ты делаешь? Мы все друзья". А потом я увидел кучу откликов от других музыкантов, которые говорили, что им не нравится Nikki и остальные ребята, и что фанаты очень сильно накинулись на MÖTLEY... Я прочитал это и подумал: "Боже мой. Я этого не знал". Я действительно не знал ни о чём из этого, поэтому я никак не мог предположить, что всё это приобретёт такой размах».




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20 апр 2023
G
Gleb Monster
Никки, конечно, на весь тырнет обгадился. А теперь ещё, смотрите-ка, юристы.

просмотров: 291

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